Le Téléradiothon La Récolte de l’Élyme des sables adopte une nouvelle formule

Pour son édition 2020 qui aura lieu le 5 avril, le Téléradiothon La Récolte se transporte au Centre des congrès de Sept-Îles. De plus, sa durée sera réduite à trois heures (14 h à 17 h) au lieu de six. Dans cette nouvelle formule allégée, l’accent sera mis davantage sur la portion spectacle. Aux dires des organisateurs, cet événement-bénéfice se voudra plus dynamique qu’auparavant.

Le comité organisateur est conscient que ce changement de lieu représente en soi tout un défi, mais demeure confiant que la population saura à nouveau répondre à l’invitation en raison de la qualité du spectacle. La liste des artistes-invités sera dévoilée lors d’une conférence de presse, le 31 janvier.

Cette décision a été prise pour des raisons techniques et aussi de plaintes en raison du bruit de la part de commerçants des Galeries Montagnaises.

Rappelons que cet événement-bénéfice pour l’Élyme des sables sera à nouveau diffusé sur NousTV Côte-Nord qui en assure toujours la réalisation en compagnie de l’entreprise Disco Flash. Des reportages seront également présentés par l’équipe d’Arsenal Media qui gère les deux stations de radio commerciale de Sept-Îles.

Chaque année, l’Élyme des sables doit puiser plus de 50% de son budget d’opérations à même la communauté. Cette situation nécessite la tenue de diverses activités de financement. À venir, un cyclothon aux Galeries Montagnaises, le 1er février de 11 h à 15 h et un tournoi de curling féminin du 21 au 23 mars.

La présidence d’honneur du Téléradiothon La Récolte 2020 a été confiée à Benoit Méthot, directeur général, Opérations ferroviaires et portuaires et Énergie chez IOC.