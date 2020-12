Le syndicat des Métallos soutient les organismes locaux

Le Syndicat des Métallos vient en aide à cinq organismes locaux qui soutiennent la communauté nord-côtière avec un don de 6750$ au total.

Cet argent est remis à la Maison d’aide et d’hébergement de Fermont, à l’Espoir de Shelna et au Module d’épanouissement à la vie de Havre‑Saint-Pierre, au Centre d’action bénévole de Port-Cartier et à la Maison des femmes de Sept‑Îles.

« C’est important plus que jamais de soutenir notre communauté. La pandémie exerce une pression importante sur l’économie. Plusieurs personnes ont perdu leur travail ou pourraient le perdre si la situation se dégradait. C’est dur pour beaucoup de familles. L’entraide est plus que jamais essentielle », a précisé le coordonnateur régional du Syndicat des Métallos pour la Côte-Nord, Nicolas Lapierre, par voie de communiqué.

À travers le Québec, le FHM fait des dons de l’ordre de 43 000 $ à une vingtaine d’organismes à l’occasion de la période des fêtes, principalement à des banques alimentaires et d’autres groupes qui viennent en aide aux communautés dans plusieurs régions.

« En cette période trouble, nos dons de fin d’année ont une signification particulière. S’aider les uns les autres est essentiel. Cet esprit d’entraide doit perdurer et collectivement, on espère qu’on aura en tête de ne laisser personne derrière dans cette pandémie, alors que des secteurs d’activité sont perturbés sur une plus longue période et que des familles en souffrent », fait valoir le directeur québécois du Syndicat des Métallos, Dominic Lemieux.

L’argent provient du Fonds humanitaire des Métallos (FHM), auquel contribuent des dizaines de milliers de travailleurs et travailleuses.