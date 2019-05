Le stand up paddle, la nouvelle vague à Havre-Saint-Pierre

Une jeune entrepreneure de 30 ans, Janne-Anne Cormier, a mis sur planche un nouveau sport tendance sur la Côte-Nord afin de faire rayonner sa région avec une nouvelle activité. Elle est nominée aujourd’hui dans le volet start-up de l’année dans la catégorie tourisme au Gala des Grands prix de la Relève d’affaires du Québec 2019.

Venu d’une idée de diversifier l’offre de service touristique en Minganie, Janne-Anne Cormier a pu concrétiser son idée un an plus tard grâce à l’aide du développement aux communautés.

L’entrepreneure a créé son entreprise appelée «Les Vagues» il y a trois ans. L’idée était de faire connaitre les beaux paysages de la région en étant debout sur une planche très large à naviguer sur l’eau avec l’aide d’une pagaie. Un exercice qui ressemble fortement au surf, mais qui est en réalité beaucoup plus simple et accessible à toute les personnes tout âge confondu.

«On embarque à genoux, ce n’est pas le même exercice de coordination que le surf pour prendre la vague. Cela peut être pratiqué sur l’eau calme ou eau vivre par autant des enfants que des retraités avec des conditions physiques très différentes», raconte la fondatrice de Vagues.

Pour ceux qui souhaitent corser l’exercice, c’est possible d’amener cela a un niveau plus extrême et plus sportif avec des techniques.

«C’est un hybride entre bouger, faire du sport et pratiquer une activité paisible de détente, de méditation et contemplation du paysage», ajoute-t-elle.

Janne-Anne Cormier est instructrice certifiée de la pratique. En plus de proposer la location de planches, elle a créé un petit circuit où elle emmène un groupe faire une traversée autour de la petite île au Marteau, incluant un lunch et un retour en bateau.

Des cours d’une durée de deux heures sont aussi disponibles pour ceux qui souhaitent détenir une technique de base, s’essayer à la pratique le temps d’une expédition guidée.

S’accomplir tout en faisant rayonner sa région

L’idée de départ pour Janne-Anne était de contribuer à offrir une offre de service plus diversifiée dans la région de sorte que les personnes qui l’ont visitée trouvent davantage de choses à faire et puissent rester un peu plus longtemps.

«Mon objectif, c’est plus d’amener des gens dans la région, d’apporter une image de la Côte-Nord active, de trouver un moyen que la beauté des paysages soit visitée par une manière ludique et fun», explique Janne-Anne.

Grâce à une aide de la SADC, elle a pu concrétiser en 2017 le financement pour acheter les premières planches. La même année, l’entreprise gagne un prix au gala OSEntreprendre, soit le titre d’entreprise de l’année dans la catégorie service aux individus.

«Ça a été une tape dans le dos incroyable de gagner le premier prix à Forestville. Des fois c’est long, ça peut être facile à se décourager, quand ça fait neuf mois que tu travailles dur. Cette reconnaissance, c’était comme respirer la première fois», a-t-elle confié.

Aujourd’hui nominée parmi les finalistes du Gala des Grands Prix de la Relève d’affaires du Québec 2019 du 14 juin prochain, c’est une vraie fierté pour elle qu’être la seule entreprise à représenter la Côte-Nord. C’est une reconnaissance qui donne de la crédibilité et de la visibilité à l’entreprise ainsi qu’à la région.

«Quand j’ai su que j’étais nominée dans cette catégorie-là, j’ai eu le sentiment qu’une partie de ma mission s’accomplissait, la petite entreprise de Havre-Saint-Pierre qui est en train d’alimenter le tourisme, plus de gens vont peut-être venir dans la région, que je gagne ou pas, j’en suis très fière», a conclu Janne-Anne Cormier.