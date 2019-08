Le spikeball de plus en plus populaire

Un tournoi de spikeball s’est déroulé le 3 août, sur les terrains de la ligue de beach volley amitié d’été. Un total de 16 équipes se sont affrontées dans les catégories participation et compétition.

Plusieurs nouvelles équipes ont tenté leur chance lors du tournoi de spikeball organisé par William Dorion le 3 août à Sept-Îles. Ce sont 8 duos dans la classe compétition et autant dans la classe participation qui étaient en lice.

«Dans le compétition il n’y avait que des gars, mais dans le participation, il y avait une équipe de filles et 5 de mixte », relate l’organisateur.

Les gagnants

Dans la catégorie compétition, Pierre-Alexandre Perrée et Philippe Renaud l’ont emporté devant Keven Coulombe et Mickaël Poirier. Tristan Lachance et Éloi Lachance ont gagné la classe participation contre Kevin Ritchie et Caroline Hétu.

«Le niveau de jeu a augmenté pas mal cette année. Il y avait moins de disparité entre les équipes également», a fait valoir William Dorion.

Il s’agissait du dernier tournoi de la saison à Sept-Îles, mais quatre duos se dirigeront du côté de Baie-Comeau ce week-end, afin de participer à une autre compétition.

William Dorion a créé la ligue de spikeball de Sept-Îles en 2017. La prochaine saison débutera en octobre. Depuis deux ans, une ligue se déroule également l’été, grâce à une collaboration avec la ligue de beach volley amitié d’été.