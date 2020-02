Le souper-bénéfice de Greffe-toi à nous remporte un franc succès

Plus de 300 convives ont participé à la septième édition du souper-bénéfice de Greffe-toi à nous, le 15 février au Centre des congrès de Sept-Îles. Cet événement aura permis à l’organisme de récolter pas moins de 51 187 $, un montant record au même titre que le nombre de participants.

Le résultat de cette collecte de fonds vient démontrer à nouveau la très grande générosité des Septiliens. « Ils sont de très loin les plus généreux. Il y a pourtant tellement de causes à soutenir. Je leur suis encore plus reconnaissant de nous soutenir. Bien au-delà du montant récolté, j’accorde une très grande importance au travail de sensibilisation qu’on effectue pour la signature de la carte de don d’organe », explique le président de Greffe-toi à nous, Dave Clements.

Le témoignage du président d’honneur de ce souper-bénéfice, Christian Boudreault et de sa présidente « donneur », Valérie Boudreault (sa sœur), qui lui a donnée de la moelle osseuse, a été le moment le plus émouvant de la soirée. « Une personne m’a fait part qu’elle côtoyait Christian au curling. Jamais, elle n’aurait pensé à une telle histoire », confie-t-il. « Il m’a dit que cela allait changer son regard sur les gens. Il faut dire que ce n’est pas écrit dans leur face qu’ils sont greffés. »

En plus de travailler fort pour inciter les gens à signer la carte de don d’organe, Dave Clements rappelle qu’il est important d’en informer son entourage pour éviter les cas de refus. « Il est important d’en parler pour s’assurer que notre volonté soit respectée.

Le président de Greffe-toi à nous tient à remercier les membres du comité organisateur et les bénévoles pour l’excellent travail effectué. Il souligne également la collaboration du restaurant Fin Renard pour le potage et du Marché Napoléon pour le méchoui.

La prochaine activité de l’organisme consistera en un 5 à 7 lors de la Semaine nationale du don d’organe et de tissus, du 19 au 25 avril. Les partenaires et les greffés seront invités à y participer.