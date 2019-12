Le souper-bénéfice de Greffe toi à nous approche à grands pas

La septième édition du souper-bénéfice de Greffe toi à nous se tiendra le 15 février dès 17 h 30 au Centre des congrès de Sept-Îles. Sous le thème Le don d’organes, j’ai ça à cœur!, la présidence d’honneur a été confiée à Christian Boudreault, greffé et propriétaire de Sports Experts, et à sa sœur Valérie Boudreault qui sont particulièrement sensibles à la cause.

À l’âge de 16 ans, Christian Boudreault a vu des ecchymoses apparaître sur son corps suite à sa participation au Tournoi Fer-O Optimiste en 1999. La situation a rapidement dégénéré. Il s’est retrouvé dans un état très critique. En effet, ses voies respiratoires étaient bloquées, sa gencive n’avait plus de sang, il enflait. Pour survivre, il se devait alors de recevoir un don de moelle osseuse le plus rapidement possible.

Ce don est venu de sa sœur, Valérie Boudreault. À ce moment-là, elle ne réalisait pas complètement l’ampleur et la gravité de la situation que vivait son frère. Quand ses parents lui ont demandé si elle accepterait d’aider son grand frère, elle n’a pas hésité. Ce geste, qui n’a pris que quelques heures de son temps, a littéralement sauvé la vie de Christian et elle en est visiblement fière.

Une soirée festive

Le cocktail d’ouverture de ce souper-bénéfice se fera en compagnie de quelques musiciens de l’Arc-en-Son et l’animation musicale sera assurée par le groupe Tempo. Les billets sont en vente au coût de 60 $. Pour s’en procurer, il suffit de joindre son président Dave Clements au 418 961-3872.

Greffe toi à nous apporte un soutien financier aux personnes en attente d’une greffe et en suivi post-greffe. À cela s’ajoutent aussi un support moral à ces personnes et un travail de sensibilisation à l’égard de la population. Ceci consiste principalement en la signature de la carte de dons d’organes. Un autocollant apposé à l’arrière de la carte d’assurance-maladie.