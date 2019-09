Le Serenade of the Seas s’amène en visite inattendue

Après le Queen Mary 2, c’est le Serenade of the Seas qui prendra place au terminal des croisières. Le navire de la ligne de croisières Royal Caribbean accostera à Sept-Îles en raison d’un repositionnement causé par la météo défavorable dans les provinces de l’Atlantique.

Le Serenade of the Seas, d’une capacité de près de 2 500 passagers et 900 membres d’équipage, est attendu samedi matin, 7 septembre, 7h. Il ne repartira que dimanche soir (18 h). Il sera le deuxième plus grand navire à accoster pour une visite à Sept-Îles.

« Cette annonce survient à moins de 24h d’avis. Tous les partenaires et collaborateurs de Destination Sept-Îles Nakakuinanu sont actuellement affairés à coordonner cette escale surprise pour offrir aux invités un accueil mémorable », indique Marie-Ève Duguay, chef d’escale chez Destination Sept-Îles Nakauinanu.