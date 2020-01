Le septième art envahit le Graffiti

Les adeptes du cinéma d’ici et d’ailleurs seront comblés par la projection de 13 films au Café-théâtre Graffiti de Port-Cartier du 31 janvier au 9 février. Fait assez intéressant, six d’entre eux ne figurent pas à la programmation de CINÉSEPT.

Les films projetés en exclusivité au Café-théâtre Graffiti sont Atlantique de Mati Diop, Joyeuse retraite de Fabrice Bracq, Justice sur le net de Pol Cruchten, La belle époque de Nicolas Bedos, Merci pour tout de Louise Archambault et Roxane de Mélanie Auffret. Également à l’affiche, Antigone de Sophie Deraspe, Parasite de Bong Joon Ho et Les barbares de la Malbaie de Vincent Biron.

« Ce sont 10 jours intensifs. En tout, 22 représentations plus une dizaine uniquement pour les groupes scolaires. C’est un très beau moment en hiver pour les Portcartois. On se rassemble au chaud pour voir de bons films », lance le directeur artistique du Café-théâtre Graffiti, Yves Desrosiers.

Cette sélection résulte du travail effectué par un comité composé de huit personnes. « Elles font leur choix. J’en fais leur compilation dans un document Excel. Ça m’indique quels sont les incontournables », précise M. Desrosiers. » On essaie aussi d’équilibrer avec Sept-Îles. On veut avoir à la fois une sélection de films québécois et étrangers. »