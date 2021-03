Le Salon du livre de la Côte-Nord propose des rencontres privilégiées aux élèves

L’édition 2021 du Salon du livre de la Côte-Nord s’écrira certainement d’une tout autre façon pour cette année dans le contexte de la pandémie, mais, à moins d’un revirement de situation, il y en aura assurément un chapitre. L’organisation annonce la tenue de sa Tournée littéraire jeunesse… de façon virtuelle, du 19 au 23 avril.

L’équipe du Salon du livre de la Côte-Nord (SLCN) a dû annuler son édition de l’an dernier, une trentaine de jours avant son rendez-vous tant attendu, la COVID-19 s’inscrivant dans l’histoire. Il avait alors été impossible pour elle de se virer de bord pour la tournée littéraire.

« On avait 105 rencontres qui étaient planifiées, notre plus grosse tournée », a fait savoir la directrice générale du SLCN, Mélanie Devost.

L’organisation s’est retroussé les manches pour 2021 et y va d’une tournée virtuelle, COVID ou pas. Un contexte qui lui permet d’offrir ces rencontres à l’ensemble des écoles du territoire nord-côtier, donc encore plus à l’est que Sept-Îles, ce qui n’était pas possible lors des éditions antérieures.

Les Biz, Tristan Demers, Frédérique Dufort, Rhéa Dufresne, Bertrand Gauthier, Karine Glorieux, Véronique Grenier, Claudia Larochelle, Julie Royer, Yves Trottier Roxane Turcotte, ainsi que le duo Audrey Lapointe/Vanessa Beaudin échangeront donc avec les élèves du 19 au 23 avril.

Pour créer un lien particulier, c’est un maximum de deux bulles-classes par rencontre. « Ça créera des rencontres privilégiées et les jeunes pourront poser leurs questions », a mentionné Mme Devost.

Vanessa Beaudin de Havre-Saint-Pierre, de la Maison Édition Rubis, est la seule nord-côtière du groupe.

«Le but de la tournée, c’est d’inciter les jeunes à la lecture, de dévoiler une passion pour la lecture et l’écriture, la faire naître ou la stimuler », a précisé la directrice générale du SLCN.

Les enseignants sont donc invités à inscrire leur classe pour faire vivre à leurs élèves des moments magiques. Pour procéder ou en savoir plus, rendez-vous au www.salondulivrecotenord.com/scolaire.

La Tournée littéraire jeunesse est rendue possible grâce au partenariat avec Hydro-Québec, partenaire de premier plan pour le Salon du livre de la Côte-Nord.

Il faut rester à l’affût pour la suite!

La Tournée littéraire jeunesse du Salon du livre de la Côte-Nord s’inscrit comme la première activité annoncée par son organisation pour cette année. Qu’en sera-t-il de la programmation pour son édition 2021 prévue du 22 au 25 avril?

La directrice générale de l’événement se garde encore une dizaine de jours avant de dévoiler ce qui en sera des autres événements et de la teneur de l’édition 2021. Elle a laissé savoir que les auteurs nord-côtiers occuperaient une très grande place!

« Pour les autres détails de notre événement 2021, il faut encore attendre quelques temps! Restez à l’affût! »