Le Saaremaa I sera de retour le 21 janvier

Le Saaremaa I sera de retour en service à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout à compter du mardi 21 janvier, confirme la Société des traversiers du Québec (STQ).

« Il n’y a rien de changé, tout est maintenu », assure la porte-parole de la société d’État, Audrey Cloutier. Lorsque le CTMA Vacancier effectuera sa dernière traversée, le Saaremaa I sera fin prêt à reprendre le collier.

Le navire de relève du F.-A.-Gauthier a passé les deux dernières semaines dans le port de Trois-Rivières. Il a subi des travaux au service de protection et de lutte contre les incendies, exigés par Transports Canada pour répondre aux normes. On parle notamment de travaux à la console du système de détection et de l’inspection et des tests aux équipements de combat. « On s’assure que les extincteurs et les gicleurs fonctionnent », cite en exemple Mme Cloutier.

Le transit du Saaremaa I de Trois-Rivières vers Matane devrait se faire dimanche ou lundi.

On se souviendra que le CTMA Vacancier s’est amené des Îles-de-la-Madeleine pour assurer le service entre Matane et la Côte-Nord du 6 au 20 janvier. Pendant cette période, aucune traversée n’a été annulée. Il faut dire qu’en général, la météo a été plutôt clémente.

Interpellée au sujet de la fiabilité du service offert par le CTMA Vacancier, Mme Cloutier rappelle que le Saaremaa I avait également connu une constance dans les liaisons les semaines précédentes. Outre pour la première moitié de la journée du 24 décembre, le navire a effectivement toujours respecté l’horaire régulier.

Pour ce qui est de l’état d’avancement des travaux de réparation des moteurs sur le F.-A.-Gauthier, aucune information n’est encore rendue publique.