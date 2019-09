Le Saaremaa I reprend la mer samedi

Le Saaremaa I reprendra la mer dès samedi matin entre Matane et la Côte-Nord. La défectuosité électronique d’une génératrice, qui l’a obligé à demeurer à quai jeudi et vendredi, a été réparée.

Après les tests d’usage et l’aval reçu des autorités réglementaires, la Société des traversiers du Québec (STQ) vient de confirmer la reprise du service.

La navette aérienne mise en place depuis ce matin pour transporter les usagers entre Mont-Joli, Pointe-Lebel et Sept-Îles sera maintenue malgré tout jusqu’en fin de journée samedi. « Afin que nos clients qui ont utilisé l’avion aujourd’hui puissent avoir un service de retour », a expliqué Julie Drolet, porte-parole de la STQ.

Si la société a orchestré une desserte aérienne alors que les réparations au Saaremaa I allaient bon train jeudi, c’est pour parer à toute éventualité dans le cas où un pépin surviendrait et prolongerait la période d’arrêt. « On a jugé bon qu’il fallait une navette », a poursuivi Mme Drolet, en notant au passage que plusieurs travailleurs devaient retourner chez eux, sur l’autre rive, pour la fin de semaine.

Le service de traversiers entre Matane et la Côte-Nord a été grandement éprouvé cette semaine. En plus de l’interruption de deux jours due au bris à une génératrice, il y a eu les conditions de navigation difficiles qui ont grandement perturbé l’horaire. Aucune traversée n’a été effectuée mardi et deux sur quatre l’ont été mercredi.