Le Saaremaa I remplacera le F.-A-Gauthier pour les prochaines semaines

En raison du bris d’au moins un joint d’étanchéité d’un propulseur du F.-A-Gauthier, le Saaremaa I, le navire de relève, sera en service au cours des prochaines semaines pour desservir la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout, annonce la Société des traversiers du Québec (STQ).

À l’approche des Fêtes, le Saaremaa I servira de navire de remplacement en cette période où l’achalandage est toujours plus grand qu’à l’habitude.

Bien qu’il soit d’un tonnage moins élevé et donc plus sensible aux mauvaises conditions météo, il possède la même classe de navigation que le F.-A-Gauthier. En plus, des mesures concrètes seront implantées pour maximiser l’utilisation du Saaremaa I, indique la STQ dans un communiqué.

Rappelons que le navire de réserve a été acheté l’an dernier afin d’assurer la continuité du service de traverse en cas de bris du F.-A-Gauthier.

Ce dernier devra subir des travaux de réparation en cale sèche au chantier Davie dès la mi-janvier en raison d’une fuite d’huile repérée le 19 novembre. La STQ estime que le navire sortira au plus tôt à la fin février.

La STQ rappelle à ses clients l’importance de réserver leur place à bord du navire. Dès mardi, il sera possible d’effectuer leurs réservations en ligne ou au téléphone au 418 562-2500 ou sans frais au 1 877 562-6560.