Le Saaremaa I de retour à Godbout

Le service régulier à la traverse Matane-Côte-Nord a repris dimanche. Il était chamboulé depuis quatre jours à la suite du bris d’un cylindre à la rampe d’embarquement de Godbout découlant d’un impact avec le Saaremaa I lors d’une manœuvre d’accostage.

C’était la deuxième fois en quelques mois qu’un événement similaire survenait aux installations de la Société des traversiers du Québec à Godbout. On se souviendra que pas plus tard qu’en février, à son premier accostage là-bas, le défunt Apollo avait heurté le quai, avant de répéter l’exploit quelques semaines plus tard à celui de Matane.

L’événement de la semaine dernière s’explique par une erreur humaine à la suite d’un problème de communication entre le capitaine du navire et un officier, a confié aux médias le ministre des Transports, François Bonnardel.

L’impact n’a heureusement causé aucun dommage au nouveau bateau de relève du F.-A.-Gauthier. Devant l’impossibilité d’accoster au quai de Godbout le mardi 17 septembre, il avait cependant dû bifurquer vers les installations de Baie-Comeau pour faire débarquer ses passagers, qui en auront été quittes pour une traversée allongée de plus de plus de 90 minutes.

De mercredi à samedi, toutes les traversées du Saaremaa I ont donc été faites vers et à partir de Baie-Comeau.

Tarifs à 50 %

Du 11 octobre 2019 au 31 mars 2020, la Société des traversiers du Québec (STQ) offrira un minimum de 50 % de rabais par traversée aux visiteurs, motoneigistes, motocyclistes et quadistes qui profiteront des attraits de la Côte-Nord et de la Gaspésie en séjournant au moins une nuit dans un établissement d’hébergement. L’accès au traversier sera gratuit pour les petits véhicules récréatifs.

Dévoilée le lundi 23 septembre, cette offre se veut un moyen pour soutenir l’industrie récréotouristique des deux côtés du fleuve, qui ne l’a pas eue facile avec les déboires à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout depuis la mi-décembre.

La période visée par les rabais correspond à la majeure partie de la saison de la chasse ainsi qu’à la saison de la motoneige dans son entièreté. On se souviendra que le tourisme d’hiver a grandement souffert de la saga du F.-A.-Gauthier en début d’année 2019.

Au-delà du nouveau programme de rabais, l’industrie récréotouristique devrait aussi bénéficier d’une campagne de promotion numérique gouvernementale à lancer d’ici un mois, promet la STQ, qui rappelle aussi que tout ça s’ajoute aux crédits fournis à la clientèle régulière le printemps dernier. Globalement, elle évalue à près de 600 000 $ les fonds qui auront ainsi été alloués aux communautés des deux régions en 2019.