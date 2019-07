Le Saaremaa 1 entre en service mercredi

Le Saaremaa 1 effectuera sa traversée inaugurale à la liaison Matane-Baie-Comeau-Godbout mercredi.

Un peu plus de six semaines après son arrivée au port de Québec et la réalisation de travaux de mise aux normes d’environ 6 M$, le nouveau navire de relève de la Société des traversiers du Québec (STQ), construit en Norvège en 2010, quittera Matane à 8 h et est attendu à Baie-Comeau vers 10 h 20.

Pour l’occasion, les médias sont conviés à une visite du bateau en compagnie du président-directeur général de la STQ, Stéphane Lafaut.

Rappelons que le nouveau navire a été acquis au coût de 39 M$ en avril afin de garder le fort à la traverse Matane-Côte-Nord jusqu’au retour du F.-A.-Gauthier prévu au plus tôt en août. Par contre, il a toujours été entendu que la Saaremaa 1 pourra prêter main-forte aux autres traverses de la STQ.

L’entrée en scène du nouveau traversier, d’une capacité de 600 passagers, 150 véhicules et 12 camions, marquera donc le départ du Félix-Antoine-Savard, qui assurait tant bien que mal la navette entre les deux rives depuis le 1er juin. Les conditions restrictives de navigabilité qui lui étaient imposées par Transports Canada au chapitre de la hauteur des vagues ont rendu le service pénible avec de multiples annulations de traversées.