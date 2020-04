Le retour en classes se fera le 11 mai

Le retour en classes et des services de garde est prévu le 11 mai, mais les écoles secondaires demeureront fermées jusqu’en septembre.

« Nous sommes confiants de combler les postes en CHSLD, a indiqué le premier ministre François Legault. Nous sommes en train de reprendre le contrôle dans notre système hospitalier. C’était la condition la plus importante à remplir avant de pouvoir penser la réouverture. Si la situation demeure comme c’est le cas actuellement, nous allons rouvrir les écoles le 11 mai en dehors de Montréal. »

Aucune famille ne sera forcée de renvoyer ses enfants dans les salles de classe pour terminer l’année scolaire en cours. La réouverture des classes se fera de façon graduelle.

« Nous le faisons d’abord pour le bien des enfants surtout pour ceux qui ont des difficultés d’apprentissage, a ajouté le premier ministre. En deuxième temps, on sait que le risque est limité pour les enfants. Nous avons aussi l’accord de la Santé publique. La vie doit continuer. »

Le nombre d’élèves sera limité à 15 par classe. Les enfants seront à deux mètres les uns des autres.

Québec a préparé un plan pour offrir un enseignement à distance plus soutenu aux élèves du secondaire. Le ministre de l’Éducation et de l’enseignement supérieur donnera plus de détails sur la réouverture lors d’un point de presse à 15 h 30.