Le retour du F.-A.-Gauthier encore prévu d’ici les Fêtes

La Société des traversiers du Québec (STQ) maintient le cap pour le retour en service du F.-A.-Gauthier avant le temps des Fêtes à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout.

« On n’a pas encore de date », mentionne cependant Alexandre Lavoie, porte-parole de l’organisation.

Dès l’entrée en service du Saaremaa I comme navire de relève à la traverse Matane-Côte-Nord le 10 juillet 2019, le président-directeur général de la STQ, Stéphane Lafaut, avait promis le retour du F.-A-Gauthier avant l’hiver 2019-2020. La donne n’a donc pas changé.

Actuellement, le navire construit au chantier Fincantierie en Italie et inauguré à l’été 2015 se trouve à quai aux installations du chantier maritime Davie à Lévis. « Il est sorti de la cale sèche. Les travaux qui nécessitaient l’accès aux propulseurs et à d’autres équipements en dessous sont terminés », explique M. Lavoie.

D’autres travaux doivent cependant être réalisés avant que ce navire puisse reprendre la mer.

Bientôt un an

Faut-il rappeler que le F.-A.-Gauthier, qui aura finalement coûté 175 M$ aux Québécois, est hors service depuis la mi-décembre 2018 en raison de problèmes de vibration à ses propulseurs azimutaux. Dans les mois qui ont suivi, des efforts ont été déployés pour tenter d’identifier l’origine de ces vibrations et pour comprendre. En juillet dernier, le PDG de l’organisation ne pouvait encore expliquer la situation.

De sa mise en service en juillet 2015 jusqu’à son retrait trois ans et demi plus tard, plus de 200 bris divers ont dû être réparés. Pendant longtemps, la STQ a indiqué qu’avec un nouveau navire de ce gabarit et avec ses multiples composantes, l’apparition de problèmes à corriger était normale.

Voilà quelques mois, ce sont des problèmes de moisissures dans la cale du navire qui ont été portés au grand jour.

Après des demandes répétées du Parti québécois, le gouvernement Legault a finalement mandaté, en septembre, la vérificatrice générale pour enquêter sur le choix de la firme italienne, la construction du navire et les activités de surveillance du chantier, entre autres.