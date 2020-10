Le retour de la loterie qui fait du bien

La loterie qui fait du bien, réalisée au bénéfice de l’association du cancer de l’Est du Québec est de retour. Vingt mille billets sont en vente.

En achetant un billet de loterie au prix de 10 $ vous courez la chance de remporter un des nombreux prix proposés. Parmi ceux-ci : le 1er prix Spa Noréa Foyers, Au coin du feu d’une valeur de 5000 $ ; deuxième prix un forfait voyage pour deux personnes du Club Voyages Inter-Monde d’une valeur de 5000 $ ; troisième prix un chèque-cadeau chez ameublements Tanguay de 4 000 $ ; quatrième prix un vélo électrique Fat bike Ecolo Cycle de Batteries Expert d’une valeur de 3 157 $ ; cinquième prix une cure Marine de 5 jours pour une personne à Aquamer Thalasso-Spa d’une valeur de 2 892 $ ; sixième prix un forfait vacances-pêche pour 4 personnes, ZEC Bas-St-Laurent d’une valeur de 2 220 $, etc.

Le tirage aura lieu le 27 janvier 2021 à 10 heures à Rimouski. En 2019 la loterie qui fait du bien avait rapporté 142 120 $.

L’achat d’un billet de loterie va permettre d’avoir des retombées positives sur les personnes touchées par le cancer. En effet, grâce à l’achat d’un billet une personne pourra bénéficier d’un massage apaisant et relaxant pendant qu’elle reçoit un traitement de chimiothérapie en intraveineuse.

« En achetant un livret de 10 billets, vous offrez deux trousses réconfort procurant chaleur et mieux-être à des personnes qui débutent des traitements de chimiothérapie par intraveineuse ou d’immunothérapie », précise l’association. « Vous permettez aussi aux personnes touchées par la maladie de retrouver sur la plateforme web verslemieuxetre.tv de l’information spécialisée sur le cancer et des activités variées ayant pour effet de briser leur isolement et d’apaiser leurs craintes et de bénéficier de différents services leur apportant du soutien au quotidien, comme de l’aide professionnelle, des activités au Centre de mieux-être Cendrine et Philippe, un fonds d’aide, etc. »

Vous pouvez vous procurer vos billets chez Armoires Distinction à Sept-Îles, à l’Aubainerie de Sept-Îles et Baie-Comeau, au Dixie Lee de Baie-Comeau, au Esso de Sept-Îles, auprès de la Fondation de l’hôpital de Sept-Îles, à Industrielle Alliance de Baie-Comeau et Sept-Îles, à la pharmacie Jean Coutu et chez Pro Nature à Sept-Îles.

Vous pouvez aussi vous rendre sur Internet à l’adresse : aceq.org/loterie ou par téléphone au 418-724-0600 ou 1-800-463-0806 poste 2006.