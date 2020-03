Le réaménagement de la SPCA passe à une autre étape

Le dossier du réaménagement de la SPCA Côte-Nord franchit une autre étape. Le conseil municipal a donné l’aval à la séance du 9 mars pour lancer la confection des plans et devis.

L’objectif pour la construction du nouveau bâtiment et du chenil, sur les lieux de l’ancien club de golf de Sept-Îles, est fixé à 2021.

La Ville de Sept-Îles a acquis le bâtiment en 2016, mais le contexte économique des années qui ont suivi a retardé l’avancement du dossier.

« On souhaitait la stabilité de la SPCA et le plan du chenil n’était pas défini », a avancé le maire, indiquant que la Ville avait eu des choix à faire économiquement au début. « Là, on avance. On est conscient du besoin et de la désuétude, mais on ne voulait pas déménager l’administration sans le chenil », a-t-il ajouté.