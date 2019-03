Le quinzième Déjeuner du printemps s’en vient!

Le traditionnel Déjeuner du printemps arrive à grands pas. Le dimanche 24 mars, les Septiliens auront le choix entre plusieurs endroits pour déjeuner et apporter leur soutien à Transit Sept-Îles.

Ce dimanche, il sera possible d’aller déjeuner pour la cause dans différents restaurants et club sociaux. Le Clickafé, le Fin Renard, Mikes, le A&W, le Restaurant de l’Hôtel Sept-Îles, le 560, le Resto Bar l’Ambiance, le St-Hubert et Toi, Moi & Café offriront le quinzième Déjeuner du printemps. Les gens pourront aussi se diriger vers les locaux des Chevaliers de Colomb et des Mooses pour déjeuner.

C’est évidemment une nouvelle formule qui est mise de l’avant, étant donné l’impossibilité de renouveler l’événement à l’école Manikoutai cette année. La dernière édition, en 2017, avait permis à Transit Sept-Îles de récolter la somme impressionnante de 15 462$. Plus de 1000 déjeuners avaient été servis pour l’occasion.

Depuis 2004, le «Déjeuner du printemps» permet à des centaines de gens de soutenir Transit Sept-Îles, un organisme communautaire qui prend soin de l’itinérance sur la Côte-Nord. C’est aussi «fêter le printemps, pour des gens qui ne verront peut-être jamais le leur arriver», comme le mentionnait le directeur de l’organisme, Doris Nadeau, lors de la conférence annonçant le retour de l’événement.

«On est là pour les personnes en situation d’urgence qui se retrouvent à la rue. On héberge, soutient, nourrit les personnes. On les outille et accompagne aussi. On est un organisme pivot, dans le sens qu’on réfère la personne aux services dont elle a besoin», rappelle quant à lui David Leboeuf, adjoint à la direction du Transit.