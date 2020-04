« Le P’tit Cahier Créatif », l’idée de Sarah F. Maloney

Votre Nord-Côtier vous informe. Oui. En ce temps de confinement, d’isolement et d’ennui, il peut aussi vous divertir, vous, les jeunes et les moins jeunes. Dans l’édition de ce 1er avril, vous y trouverez « Le P’tit Cahier Créatif », une initiative de l’artiste et enseignante Sarah F. Maloney.

« Le P’tit Cahier Créatif », c’est une multitude d’activités créatives, en lien avec l’art actuel et ses concepts. Sarah F. Maloney et ses collègues artistes y proposent des dessins, des jeux, des apprentissages et des ateliers de création.

L’ensemble de ces activités sont le fruit d’artistes de la Côte-Nord ou d’artistes qui font de la Côte-Nord leur sujet de recherche et qui sont membres de PANACHE art actuel ou qui ont été diffusés par le Groupe de recherche en écriture nord-côtière (GRÉNOC).

Question de briser l’isolement, vous êtes invités à partager vos créations inspirées du P’tit Cahier Créatif sur les plateformes sociales en utilisant #Ptitcahiercreatif et en identifiant @panacheartactuel.

Le P’tit Cahier Créatif, publié dans le journal Le Nord-Côtier du 1er avril, est aussi disponible en version numérique sur le site internet de PANACHE art actuel au panacheartactuel.com/leptitcahiercreatif. Un merci à tous et à la Ville de Sept-Îles pour son partenariat dans la réalisation de ce projet.