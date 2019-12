Le projet de loi 204 est adopté

Le Port de Havre-Saint-Pierre se réjouit que l’Assemblée nationale du Québec ait adopté le 6 décembre le projet de loi d’intérêt privé no 204 Loi concernant l’établissement d’un régime fiscal particulier pour le Port de Havre-Saint-Pierre.

Ce projet de loi accorde à la municipalité de Havre-Saint-Pierre les pouvoirs lui permettant d’établir un régime fiscal tenant compte de la réalité de l’organisation portuaire.

« Nous sommes ravis de l’adoption de ce projet de loi qui permettra non seulement au Port d’assurer sa pérennité, mais également d’exploiter son plein potentiel de développement et de demeurer concurrentiel. Le port est un élément de fierté pour les gens de chez nous. La communauté d’affaires et les citoyens de notre région sont de véritables ambassadeurs et des partenaires de premier plan dans le rayonnement et le succès de notre organisation. Aujourd’hui, on vient reconnaitre le rôle de moteur économique que nous jouons sur la Côte-Nord. D’ailleurs, nous sommes d’avis que la meilleure manière de contribuer à la municipalité à notre région, c’est de lui générer les meilleures retombées économiques et touristiques », de mentionner le président-directeur général, monsieur Anthony Cornier.

« Au nom de ma collègue Lorraine Richard qui siège présentement à la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, j’ai présenté un projet de loi privée pour le Port de Havre-Saint-Pierre. Tout comme le Port de Baie-Comeau, la communauté du Havre-Saint-Pierre peut maintenant mener à bien ses projets de développement avec les nouvelles mesures qui seront adoptées à l’assemblée nationale », a lancé le député de René-Lévesque, Martin Ouellet.