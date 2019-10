Le programme de développement hockey école à Natashquan vise le rapprochement

Le programme de développement hockey école (PDHÉ) mis sur pied par Joé Juneau ne touche pas que Uashat mak Mani-utenam le long de la côte. Pas moins de 77 jeunes profitent du même encadrement à Natashquan depuis le 28 octobre. Il rallie les autochtones et allochtones, de Natashquan et Nutashkuan, « un travail social pour favoriser le rapprochement », souligne son coordonnateur et instructeur, Bernard Lalo Malec.

Ils sont de la première année du primaire au secondaire 3, des écoles Notre-Dame-des-Anges et Uauitshitun. Il s’agit d’un contexte un peu différent du programme lancé à Uashat mak Mani-utenam il y a quelques semaines. Les étudiants ne sont pas regroupés dans une même classe.

Le PHDÉ a été lancé avec quelques semaines de retard à Natashquan. Des ajustements ont été nécessaires. M. Lalo Malec a dû mettre les bouchées doubles avec les enseignants et la direction.

Vision identique

La philosophie et les valeurs du programme dans ce coin de la Basse-Côte-Nord demeurent les mêmes que celles en mises en place par l’ancien joueur de la Ligue nationale, Joé Juneau, au Nunavik, en 2006.

Sur la Côte-Nord, son programme a été lancé pour une première fois il y a trois ans à Kawawachikamach, communauté voisine de Schefferville.

Le coordonnateur et instructeur à Natashquan travaille sur les mêmes objectifs du programme alors que le volet académique prône sur le hockey.

« On développe les habiletés humaines, académiques et sportives. Il y a trois pratiques de soixante minutes par cycle de neuf jours. Plusieurs commencent au hockey, surtout en bas âge. Ça va être répétitif pour eux. On verra leur développement accroître rapidement », souligne Bernard Lalo Malec. L’horaire des entraînements est fait pour que les étudiants manquent le moins de cours de base.

Un suivi est également assuré entre le personnel enseignant et le responsable du PDHÉ, avec des rapports, quotidiens pour le moment, qui devront hebdomadaires. Ils ciblent la présence en classe, la ponctualité ainsi que l’effort et l’attitude au niveau scolaire. « On utilise le hockey pour les ramener à l’école. »

Le coordonnateur et instructeur pour la cellule du PHDÉ à Natashquan travaille de concert avec le hockey mineur de sa communauté et souhaite pouvoir obtenir de l’aide de la part d’entraîneurs sur la glace.

Pour chaque entraînement, ils sont une vingtaine de jeunes en même temps sur la patinoire. Pour les premiers temps, M. Lalo Malec pourra compter sur Pierre-Luc Thibault, l’adjoint à Joé Juneau, qui sera présent sur place par blocs de deux semaines.