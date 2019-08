Le premier ministre Legault sera à Sept-Îles la semaine prochaine

Le premier ministre du Québec, François Legault, sera de passage à Sept-Îles le 15 août prochain. Il participera à une activité de financement organisée par le Comité d’action local (CAL) de Duplessis, la toute nouvelle association de comté de la Coalition avenir Québec (CAQ).

«La venue de M. Legault constitue un message fort et nous invitons la population à venir rencontrer le premier ministre qui sera disponible pour des échanges», a lancé la présidente du CAL de Duplessis, Line Cloutier.

Le premier ministre sera accompagné de Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la Côte-Nord. Mme Cloutier espère que près d’une centaine de personnes seront présentes au 6 à 8 au Centre des congrès de Sept-Îles.

«Il nous reste un bon deux ans et demi avant les prochaines élections. On se met déjà à pied d’œuvre, car les campagnes électorales, c’est beaucoup de sous», rappelle-t-elle.

Parallèlement à ça, le nouvel exécutif déploiera son énergie à recruter le plus de nouveaux membres possibles. Et Line Cloutier ne le cache pas, elle mise sur la popularité du gouvernement caquiste pour les aider à recruter partout dans la région.

«On veut recruter aussi à Fermont, en Basse-Côte-Nord, ainsi que d’autres personnes à Havre-Saint-Pierre et Port-Cartier. Ça assurerait une plus grande visibilité et ces gens-là feraient rayonner le parti dans leurs territoires respectifs», dévoile-t-elle.

Rendez-vous dans trois ans

Line Cloutier, candidate de la CAQ défaite par seulement 127 voix en 2018, a bien l’intention d’être de retour dans trois ans.

«On était passés si proche. Et là, on va avoir l’opportunité de faire connaître davantage le parti, l’équipe du comté, en plus de nos actions d’ici la prochaine campagne», dit-elle, à la fois confiante et optimiste.

La plupart des membres exécutifs du CAL de Duplessis faisaient d’ailleurs partie de son équipe électorale aux dernières élections. Afin d’assurer une représentativité de l’ensemble de la région, quatre d’entre eux proviennent de Sept-Îles, un de Port-Cartier et un de Havre-Saint-Pierre.

Il s’agit de Line Cloutier, présidente, Russel Tremblay, secrétaire, Michel Gignac, trésorier, Benjamin Galipeau, directeur, Claude Turbis, directeur, et Mélina Vaillancourt, directrice.