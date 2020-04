Le premier ministre Legault appelle au « sens du devoir » des médecins

Lors de son point de presse quotidien du 15 avril, le premier ministre du Québec François Legault a imploré les médecins spécialistes et de famille à venir en aide au personnel dans les CHSLD, tant au niveau public que privé.

Aux dires de M. Legault, le besoin est de près de 2 000 personnes pour apporter les soins nécessaires aux personnes âgées. « Il manque d’infirmières et de préposés aux bénéficiaires. Il n’en existe pas 2 000 disponibles et on ne peut pas en inventer », a laissé entendre le premier ministre.

Il demande aux médecins spécialistes de prêter main-forte au personnel, de façon exceptionnelle et temporaire, dans les CHSLD pour « aider à donner des soins, à nourrir les personnes âgés, à les soigner ». « On appelle au sens du devoir, des responsabilités. » Il souhaite leur aide pour des tâches d’infirmières, faisant appel à leurs connaissances de base.

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, les incite à faire leur « mission humanitaire au Québec. »

M. Legault réitère le respect des consignes pour la population en général. « Ce n’est pas le temps de relâcher à l’extérieur des CHSLD. Les choses se stabilisent dans les hôpitaux. Le beau temps va revenir ».

Le premier ministre a aussi mentionné qu’il travaillait avec le directeur de la Santé publique, Horacio Arruda, pour les consignes qui seront mises en place pour la réouverture prochaine des petits commerces qui font face à une compétition injuste de commerces, tel Walmart, pour la vente d’articles non-essentiels.