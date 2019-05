Le premier congrès de l’INREST à Sept-Îles est lancé

L’Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail (INREST), la Ville de Sept-Îles ainsi que le Port de Sept-Îles ont donné le coup d’envoi ce matin (28 mai) du premier congrès international sur la recherche industrialo-portuaire. L’événement se tient jusqu’au 31 mai.

Plusieurs chercheurs et experts se sont réunis ce matin pour discuter avec les citoyens autour d’un thème; la recherche scientifique, un outil de gestion.

Les 40 conférenciers présents durant ces quatre jours vont partager leurs connaissances venant des recherches qu’ils ont effectuées principalement de l’observatoire environnemental de la baie de Sept-Îles ainsi que du projet CHONe.

L’initiative d’organiser ce congrès à Sept-Îles permet à la population d’échanger avec les chercheurs et experts et ainsi participer à la recherche qui a été faite.

Concernant la programmation, plusieurs conférenciers internationaux avec des expertises différentes vont venir aborder des sujets comme CHONe, l’observation de la baie de Sept-Îles, les enjeux maritimes, les produits glacophobes, Ouranos, un atelier de baleine navire et pêcherie coexistence dans le Saint-Laurent et bien d’autres.

Le congrès s’adresse à tous les citoyens qu’ils ont la connaissance du sujet ou non, le but étant de s’informer et de mieux comprendre les enjeux de la baie de Sept-Îles. Il cible évidemment les gestionnaires et les industries qui souhaitent prendre des décisions mieux éclairées avec des données scientifiques actualisées et plus précises.

Toute l’information de la programmation se trouve au www.cirsip.ca/programmation