Le premier bébé de l’année à Sept-Îles s’est laissé désirer

Il aura fallu attendre près de 18 heures avant que se pointe le premier bébé de 2020 au CISSS de Sept-Îles. Mireille Plouffe, de Sept-Îles, et Jonathan Ikiara, originaire de la Nouvelle-Calédonie, ont fait la rencontre de leur premier enfant, Raphaël Thomas, né à 17h50 le 1er janvier.

Le poupon de 6,14 livres, mesurant 50 centimètres, se porte bien, comme la maman, au lendemain de la naissance. Les contractions et l’accouchement n’auront cependant pas été de tout repos.

« C’est une expérience intense, les contractions étaient intenses », a souligné Mireille, qui s’est présentée à l’hôpital vers 4h30 du matin, quelque trois heures après les premières contractions.

Bébé a certainement donné des sueurs froides à ses parents. Il a connu quelques petites arythmies cardiaques et le cordon ombilical se trouvait autour de son cou.

« Le travail des infirmières et des médecins a été incroyable. L’équipe a été numéro un. C’est grâce à ceux que ç’a bien été », a indiqué la maman, qui recommande l’accouchement avec l’épidural.

Prévu pour le 30

Le petit Raphaël Thomas se sera fait attendre un peu. Il était prévu pour le 30 décembre. « Ma mère me disait de garder les jambes serrées jusqu’au 1er, a lancé Mireille. Il s’est laissé désirer, il était attendu par tout le monde. »

Airs de famille

Le premier bébé de Mireille et Jonathan a plus que des airs de famille. Il est capricorne comme son papa, qui aura 29 ans le 17 janvier, et il pèse le même poids que sa maman, âgée de 26 ans, à sa naissance.

Fort à parier aussi que le nouveau venu prendra rapidement goût à la bouffe sur BBQ. Son grand-père est nul autre que Hugo Rossignol, le maître d’œuvre du Festi-GrÎles de la Côte-Nord, conjoint de Sophie Vaudrin, la mère de Mireille.

Félicitations aux nouveaux parents et bienvenue à Raphaël Thomas!