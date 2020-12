Le Port de Sept-Îles verse 10 000$ à Chantier Jeunesse Loisirs

Le Port de Sept-Îles vient de verser 10 000 dollars à Chantier Jeunesse Loisirs. Il existe un partenariat d’aide financière entre les deux qui permet à l’organisme le maintien de ses activités et opérations auprès des jeunes de 5 à 12 ans du secteur Ferland.

Cette aide à l’approche des fêtes s’inscrit dans le cadre de la contribution de 30 000 dollars conclue l’an dernier avec l’organisme pour la période de 2019 à 2021.

Chantier Jeunesse Loisirs, organisme à but non lucratif, permet aux jeunes, âgés entre 5 et 12 ans, du secteur Ferland et des alentours de suivre des cours de menuiserie, bricolage, couture, peinture, cuisine, créativité et de projets de Noël. Il œuvre depuis plus de 40 ans et a été fondé par sœur Ginette. Un peu plus de 200 jeunes bénéficient chaque année de ces différents cours.

Ils sont ainsi initiés à des techniques artisanales simples qui vont leur permettre de développer leur habileté, leur ingéniosité et leur créativité. L’équipe de Chantier Jeunesse Loisir poursuit également comme objectif de faire voir aux enfants le côté positif de s’impliquer dans les loisirs, le tout dans un climat de détente et de créativité.

« Sans des partenariats comme celui-là, notre organisme ne pourrait tout simplement pas continuer d’exister. Surtout en cette période hors de l’ordinaire. Outre leur apport financier, on sent que le Port de Sept-Îles croit en notre projet et qu’il est sensible à notre cause, celle de la jeunesse. Malgré la pandémie, notre organisme demeure en santé et de beaux projets devraient prochainement prendre forme, si la situation le permet évidemment », précise Ian Roussel, président de Chantier Jeunesse Loisirs.

Pour Pierre Gagnon, président-directeur général du Port de Sept-Îles, « Chantier Jeunesse Loisirs offre un espace de dialogue parents-enfants, misant sur la prévention de certains problèmes sociaux, et incitant aux saines habitudes de vie tout en dynamisant le quartier. Ce sont tous des objectifs qui sont clairement alignés avec notre politique de dons et contributions ainsi que nos valeurs, et nous sommes heureux d’apporter un support qui fait toute la différence ».