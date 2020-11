Le Port de Sept-Îles soutient la Popote roulante

Le Port de Sept-Îles apporte un appui financier au Centre d’action bénévole (CAB) Le Virage. Il va contribuer jusqu’à 78 000 $, (26 000 $ par année sur une période de trois ans).

Le but de cette aide financière est de soutenir le fonctionnement du service de « popote roulante », service essentiel, apprécié dans la communauté, précise le Port par voie de communiqué.

Le Port était déjà venu en aide au CAB Le Virage au tout début à l’automne 2018, au tout début du service de « popote roulante ». Il leur avait alloué la somme totale de 55 000 $ sur deux ans.

Depuis, face à la demande toujours grandissante de la population, le CAB Le Virage a dû procéder à la conception, la construction et l’installation d’une nouvelle cuisine dans l’édifice de l’organisme. Il a dû aussi embaucher de nouveaux employés : une cuisinière, une aide-cuisinière et une aide-générale.

« Le CAB Le Virage, par l’entremise de la “popote roulante”, nous offre l’occasion de se rapprocher des gens et de faire une différence tout en rejoignant nos valeurs. De plus, il y a lieu de souligner l’apport important des ressources humaines que sont les bénévoles en démontrant notre reconnaissance par notre appui. Nous sommes fiers de poursuivre notre association pour trois autres années avec un organisme qui, par ses divers services, vient apporter réconfort et petits bonheurs à bien des gens de notre communauté », précise Pierre Gagnon, président-directeur général du Port de Sept-Îles.

« Le Port de Sept-Îles est pour nous un partenaire majeur. L’arrimage de nos valeurs contribue à s’assurer d’une société bienveillante envers les personnes les plus vulnérables. Cette contribution est pour nous un fort allègement au niveau financier et nous permet de nous concentrer à offrir un service de popote roulante de qualité supérieure. Je dirais même que nos plats sont délicieux et sont d’un grand réconfort pour nos bénéficiaires ! Nous remercions chaleureusement le Port de Sept-Îles ! », déclare Maxime Pineault, président du conseil d’administration du CAB Le Virage.