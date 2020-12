Le Port de Sept-Îles atteint un record inégalé en 40 ans

Alors même que l’année n’est pas finie, le Port de Sept-Îles vient d’atteindre les 30 millions de tonnes de marchandises expédiées. Il faut remonter à la fin des années 70 pour retrouver un tel niveau d’expéditions.

En 1979, le Port de Sept-Îles était au deuxième rang des ports canadiens avec un record de tonnage de 34,9 millions. Il est arrivé aujourd’hui, en ce début décembre, à un niveau des plus élevé depuis cette date.

Le président-directeur général du Port, Pierre D. Gagnon, est fier de ce résultat : « c’est un exploit que l’on doit à l’ensemble des personnes qui travaille dans l’industrie, dans les PME, au Port. C’est un travail collectif. Le Port de Sept-Îles tient à dire bravo à tous les employés qui ont permis d’atteindre un tel résultat ».

Valoriser l’implication de toute la chaîne logistique

« Qu’ils soient à l’emploi des secteurs minier ou ferroviaire, qu’ils travaillent à l’Aluminerie Alouette, aux installations portuaires, dans les différentes usines ou les nombreuses PME de la région, ils méritent tous notre reconnaissance pour leur contribution à l’atteinte de ce jalon historique et pour la croissance à venir du Port. Nous voulons mettre en valeur l’implication de toute la chaîne logistique dans ce résultat », renchérit Pierre D. Gagnon.

Il précise que derrière chaque tonne manutentionnée, ce sont 4000 personnes qui y sont reliées depuis l’arrière-pays jusqu’au Port de Sept-Îles. « Cette dimension humaine a encore une plus grande importance et cette période de crise mondiale et ce contexte de pandémie. Surtout avec toutes les procédures et les mesures sanitaires qu’il a fallu mettre en place. »

C’est à bord du navire C. VISION de la compagnie Minerai de Fer Québec, battant pavillon de la Corée du sud, que la symbolique 30 millionième tonne a quitté le Port à destination de la Chine pour un voyage de plus de 45 jours en mer.

Si la tendance se maintient d’ici la fin de l’année, les chiffres seront bons, mais le record de 1979 ne devrait pas être brisé. «Si les prévisions restent ce qu’elles sont pour le moment nous espérons arriver en troisième position des ports canadiens derrière Vancouver et Montréal », précise Pierre D. Gagnon. Pour lui, ce fort tonnage est dû au fait que les États se préparent à la reprise économique. « Les ports sont les précurseurs, les témoins de l’activité économique. La relance économique est déjà amorcée en Chine depuis plusieurs mois. De plus, les prix du fer sont très bons, le contexte est très favorable. »

Sur les marchandises traitées au port, la grande majorité concerne l’Industrie du fer, un peu l’aluminium et quelques marchandises générales. 20% sont à destination du continent américain, 30% vers l’Europe et 50% vers l’Asie. En effet, la Chine consomme à elle seule 60% de la production de minerai de fer de la planète.