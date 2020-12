Le pont de la rivière Hall de nouveau fonctionnel

Les travaux de remplacement du pont de la rivière Hall viennent de s’achever. Les motoneigistes vont pouvoir à nouveau l’emprunter.

Ces travaux, débutés en août, représentent un investissement total de 875 000 qui comprend une subvention provenant du ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme d’aide financière aux véhicules hors route – Infrastructures et protection de la faune. La MRC de Sept-Rivières, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec ainsi que de la Fédération québécoise des clubs quads y tous apporté leur contribution.

Ce pont fait partie des réseaux de sentiers hors-route reliant Sept-Îles et l’est de la Côte-Nord au reste du Québec. Il est utilisé principalement par les motoneigistes et les adeptes de quad. Il était sous surveillance depuis 2018, à la suite d’une inspection qui avait démontré des dommages affectant sa stabilité et sa capacité portante. L’ancien pont a dû être détruit, remplacé par une passerelle en acier galvanisé. Les approches du pont ont dû être remblayées et des murs garde-grève installés. Le projet prévoit également la renaturalisation des entrées aux abords de la route 138.

Pour Réjean Porlier, maire de la Ville : « il était essentiel d’assurer la pérennité de ce lien qui permet aux amateurs de circuler à la grandeur du territoire. On met beaucoup d’efforts depuis quelques années à vanter nos grands espaces et à développer le tourisme d’aventure. Il reste encore du travail à faire pour assurer un lien continu d’un bout à l’autre de la Côte-Nord, mais nous y croyons ».