CISSS : le point sur les derniers cas de COVID-19

Le CISSS (Centre intégré et de services sociaux)de la Côte-Nord a fait le point sur les derniers cas de COVID-19 déclarés ces derniers jours.

Avec les trois cas à la scierie des Outardes et les deux cas en Minganie, le Dr Richard Fachehoun a tenu à rappeler l’importance de respecter les mesures. Parmi les personnes concernées, deux sont hospitalisées et trois sont en isolement à domicile. Sur les trois cas de la scierie, un concerne un travailleur régulier qui ne réside pas sur la Côte-Nord. Parmi les cas récents, trois ont été dépistés positifs sans avoir présentés de symptômes. Richard Fachehoun a d’ailleurs insisté sur le fait que les services de santé portent une attention toute particulière afin de trouver les personnes sans symptômes, car ce elles transmettent beaucoup la maladie.

L’ensemble du personnel du site va être testé. Pour cela, de nouvelles plages horaires ont été ouvertes dans les centres de dépistage. Le Dr Fachehoun a précisé qu’en raison de la météo prévue en fin de semaine il n’est pas possible de déployer le personnel sur site. Mais il le sera si les tests ne sont pas terminés d’ici lundi. Il a ensuite tenu à rappeler que la COVID-19 circule toujours dans la région et qu’il est important de faire les bons choix en se protégeant et en protégeant les autres.

Le directeur par intérim Claude Lévesque a tenu à rassurer la population en précisant que le CISSS travaille sans relâche pour pouvoir réagir en cas d’augmentation du nombre de cas.