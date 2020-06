Le plaisir était au rendez-vous pour le retour du baseball

Une odeur de baseball a flotté au-dessus du Stade Holliday de Sept-Îles lundi soir. L’Association de baseball mineur de Sept-Îles (ABMSI) a lancé ses activités de la saison 2020. La COVID-19 et ses mesures sanitaires ne se sont pas trop fait ressentir chez les jeunes, les entraîneurs et les parents.

« Avec le retour à l’école dans les dernières semaines, les enfants se sont adaptés aux mesures et ils gardent leurs habitudes. Ils n’ont pas l’air malheureux du tout sur le terrain. Voir du monde, ça leur fait du bien », s’est réjoui Dave Pineault, le père de Mathis, joueur de la catégorie atome. Le paternel s’est dit bien satisfait du déroulement et des mesures instaurées.

Le sentiment de satisfaction transparaissait aussi dans les propos de Richard Martin, entraîneur et vice-président opérations de l’ABMSI. « Les jeunes étaient excités de commencer. Ça s’est passé sans stress, juste de rappeler les règles sur la distance. 100 % des jeunes avaient leur propre casque », a-t-il mentionné, ajoutant qu’il devait trouver de nouvelles manières d’entraîner les jeunes pour les pratiques.

En date de lundi soir, l’Association de baseball mineur de Sept-Îles comptait un peu plus de 100 jeunes inscrits. Il est possible de procéder pour encore quelques jours. Dans le contexte de la pandémie et des mesures en place, l’organisation trouve bien le nombre d’inscriptions reçues.