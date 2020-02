Le Phoenix trop fort pour le Drakkar

Le Drakkar en a eu plein les bras, vendredi soir, et n’a jamais été en mesure de stopper l’élan du Phoenix de Sherbrooke victorieux par le marque de 7-4 devant 1 564 spectateurs réunis au centre Henry-Leonard.

Victime d’un septième revers consécutif, les membres de l’équipage ont connu une autre sortie difficile à la maison face à des adversaires dominants et en plein contrôle de la situation.

Le Drakkar avait vite ouvert le pointage avec le but de Raivis Ansons en avantage numérique, mais les festivités n’auront pas duré longtemps avant de voir la réplique de l’ennemi.

Victorieux dans un sixième match d’affilée, les meneurs au classement général ont profité de l’indiscipline des locaux pour inscrire leurs trois premiers buts de la partie en avantage numérique et cette poussée offensive a vite donné le ton à cette 38e victoire de la campagne.

Trop rapides

Beaucoup plus rapides dans toutes les facettes du jeu, les détenteurs du premier rang ont poursuivi leurs ravages, en deuxième période, avec quatre autres buts face à des adversaires amorphes et complètement déboussolés.

« Encore une fois, les joueurs ont amorcé le match sans trop de conviction. Nous avons marqué le premier but et on pensait que tout irait bien face à une équipe rapide et bourrée de talent », a vite analysé le pilote Jon Goyens.

Malgré les trois buts accordés en désavantage numérique en première période, l’entraîneur-chef a surtout déploré le rendement de sa troupe au deuxième tiers. « C’est ce qui est vraiment dommage. Que ce soit leur quatrième ou leur cinquième but, les joueurs ont baissé les bras et cela est vraiment inexcusable. Il va vite falloir remédier à cette situation et amorcer les matchs à la bonne heure », a imagé le dirigeant.

Troisième période

Les vainqueurs ont ralenti la cadence au derniers tiers et les locaux y sont allés d’une charge de 16 lancers contre 5 en plus de marquer deux fois. La remontée des vikings du navire a toutefois été beaucoup trop tardive.

Élu comme le joueur de la dernière semaine dans la LHJMQ, Samuel Poulin a de nouveau dirigé l’offensive des gagnants avec un but et deux aides tout comme Alex-Olivier Voyer.

Bailey Peach, Anthony Munroe-Boucher, Patrick Guay, Taro Jentzsch et Félix Robert ont complété le pointage face au gardien de but Lucas Fitzpatrick laissé seul à lui-même plus souvent qu’à son tour.

Raivis Ansons, Brandon Frattaroli, Étienne Arseneau et Jordan Brière ont sonné la faible riposte du Drakkar, qui tentera de se reprendre, samedi après-midi, quand il recevra la visite des Sea Dogs de Saint John dans un duel très important dans la course au classement général.