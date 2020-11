Le père Noël en direct arrive Place de ville

Le Groupe Westcliff propriétaire de Place de Ville à Sept-Îles s’adapte en raison de la Covid-19. Afin que la magie de Noël soit bien au rendez-vous, c’est en formule virtuelle que le père Noël viendra à la rencontre des familles dans ses centres commerciaux.

Les enfants pourront lui parler en direct du Pôle Nord et lui faire leurs demandes de cadeaux. Afin de lui parler, il faudra d’abord prendre rendez-vous. Ensuite, à la date prévue, le lutin accueillera les familles et installera le ou les enfants dans un décor enchanteur devant un écran. L’échange pourra ensuite avoir lieu avec le Père Noël. Cette discussion d’une durée d’environ 3 minutes sera enregistrée, et les parents pourront se procurer la vidéo souvenir pour la conserver.

Un cadeau original

Un cadeau sera remis à chaque enfant à leur sortie. Cadeau original, qui a fait appel à BC maison d’édition et au bédéiste québécois Samuel Parent (Sampar). Le groupe leur a confié la tache d’écrire un livre exclusivement pour ses centres commerciaux. Celui-ci s’intitule Cybelle et Zed – Au secours de Rudolph. Il raconte une belle histoire où les deux amis viennent en aide au plus connu des rennes.

Le lutin aura ensuite pour charge de nettoyer l’espace pour accueillir le prochain rendez-vous.

De plus du 21 novembre au 24 décembre, des paniers d’épicerie seront installés à plusieurs endroits stratégiques du centre Place de Ville pour recueillir des denrées au profit du comptoir alimentaire de Sept-Îles.

« Dès qu’on nous a proposé le père Noël en direct, nous avons tout de suite sauté sur l’occasion de l’offrir à notre clientèle pour s’assurer non seulement que les enfants puissent avoir un contact à distance avec le père Noël, mais surtout de poursuivre cette tradition dans nos centres commerciaux et de maintenir la magie des Fêtes. C’est important pour nous de créer une ambiance festive, magique et positive, surtout cette année. Puisqu’il s’agit d’une période difficile pour plusieurs, on avait à cœur de trouver des façons de se rapprocher des gens par le biais des royaumes du père Noël mais aussi en s’impliquant davantage auprès des organismes communautaires de nos régions » explique Julie Touchette, directrice communications et marketing du Groupe Westcliff.

La prise de rendez-vous pour le père Noël en direct est déjà en ligne, sur le site suivant : www.connecteparmagie.com et le père Noël sera virtuellement au Centre commercial Place de Ville du 21 novembre au 24 décembre inclusivement.