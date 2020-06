Le partenariat entre IOC et le Phare récompensé par l’Association minière du Canada

Le centre de tri Ressource de réinsertion le Phare de Port-Cartier et la Compagnie minière IOC font partie des finalistes pour les prestigieux prix d’excellence 2020 Vers le développement minier durable de l’Association minière du Canada, prix décernés le 9 juin.

Cette récompense attribuée aux deux entreprises de la région dans la catégorie Engagement communautaire se veut une reconnaissance des projets novateurs en matière d’engagement communautaire et de respect de l’environnement.

« Nous tenons à féliciter la compagnie IOC pour leur prix d’excellence vers le développement minier durable. Encore une fois, ce partenariat ne cesse de nous faire rayonner et maintenant au niveau mondial », mentionne le directeur de l’organisme de Port-Cartier, Éric Aubin.

Partenariat continuel

Le partenariat entre le Phare et IOC provient d’une initiative de Philippe Thériault, conseiller senior, Environnement pour la minière, qui, au printemps 2018, a constaté les nombreux besoins du Phare lors d’une visite de l’organisme.

« D’une part, il repose sur le partage d’expertise en environnement, en santé et sécurité, et en communications, en plus d’un engagement financier. D’autre part, il procure des avantages durables à la communauté en sensibilisant la population à une saine gestion des déchets et en favorisant l’inclusion de personnes ayant certaines limitations », souligne le directeur, Relations avec les médias – Canada et États-Unis pour Rio Tinto IOC, Simon Letendre.

Le projet a pris forme par une contribution de 10 000 $ pour l’achat d’un dépoussiéreur visant à améliorer la qualité de l’air dans les locaux de l’organisme de Port-Cartier, « mais il y a eu pas mal de développements depuis, notamment à l’interne chez IOC pour sensibiliser les employés à l’importance de bien trier les matières recyclables. Notre équipe de santé et sécurité a aussi fait un audit pour aider l’organisme à documenter ses besoins en matière de santé et sécurité, et ainsi pouvoir mieux appuyer ses demandes de financement », renchérit M. Letendre.

La compagnie minière IOC a également poursuivi son partenariat avec le Phare lors de la pandémie de la COVID-19 en faisant un don de 10 000 $ à l’organisme pour l’achat d’équipements de sécurité « tel que des masques et des visières afin de mieux protéger les employés qui effectuent le tri des matières recyclables manuellement ».