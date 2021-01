Le Nordik Express se dirigera le mardi 12 janvier en Basse-Côte-Nord

Le Nordik Express est arrivé à Sept-Îles aujourd’hui le 11 janvier 2021. Le navire viendra prêter main-forte au Bella Desgagnés qui a connu quelques difficultés au cours des dernières semaines.

Il est prévu que le Nordik Expresse quitte Sept-Îles le mardi 12 janvier en soirée. Il se dirigera vers Harrington Harbour et aura comme objectif de visiter tous les ports de la Basse-Côte-Nord.

Relais Nordik indique que le Bella Desgagnés arrivera le mardi 12 janvier à Sept-Îles et il repartira en direction de Port-Menier, Havre-Saint-Pierre, Kegaska et La Romaine pour effectuer « un voyage partiel dans le but de livrer rapidement les marchandises et les véhicules».

Le Nordik Express est le navire qui assurait la desserte de la Moyenne et Basse-Côte-Nord avant d’être remplacé par le Bella Desgagnés en 2013.