Le NM Les Eaux Scintillantes reprend du service

La population de la Basse-Côte-Nord retrouve son service de traversier entre Harrington Harbour et Chevery aujourd’hui, le 29 mai.

La Société des traversiers du Québec (STQ) annonce que le NM Les Eaux Scintillantes a repris le service de transport maritime de passagers entre les deux localités ce matin.

Les réservations sont cependant obligatoires pour traverser à bord du NM Les Eaux Scintillantes, et ce afin de permettre à la STQ de mieux planifier les départs et d’offrir un meilleur service aux clients. «Si plus de 12 passagers réservent pour la même traversée, un départ sera ajouté», indique la STQ dans un communiqué.

Les clients doivent réserver en téléphonant au 418 787-0100 avant 17h la veille. S’il n’y a pas de réponse, vous devez laisser un message avec le nom, l’heure du départ souhaité et un numéro de téléphone. Les passagers recevront une confirmation téléphonique.

Il est demandé de se présenter au quai 15 minutes avant l’heure de départ prévue. Les personnes qui n’ont pas de réservation peuvent se présenter au quai au même moment, mais une place ne leur sera pas garantie.

Pour en savoir plus sur l’horaire des traversées, consultez le traversiers.com et abonnez-vous aux alertes par courriel et texto. Le feuillet d’information de la traverse est également disponible dans les salles d’attente et les lieux publics de Harrington Harbour et de Chevery.