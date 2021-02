Le Musée régional de la Côte-Nord est prêt pour sa réouverture

Après avoir dû fermer ses portes le 17 décembre en raison de la pandémie, il sera possible dès le 9 février pour les visiteurs de se rendre au Musée régional de la Côte-Nord (MRCN).

Christine Lebel, agente d’éducation et d’animation culturelle et responsable des communications au MRCN, explique qu’ils sont prêts à accueillir les visiteurs. Elle dit : « L’équipe du musée est très heureuse de pouvoir rouvrir ses portes au public à partir du 9 février. Nous avons travaillé fort au cours des dernières semaines en espérant que le gouvernement nous donne l’autorisation d’accueillir à nouveau les gens. On espère que les visiteurs seront au rendez-vous. »

Plusieurs consignes doivent être respectées par les musées pour cette réouverture. En plus des mesures habituelles du port du masque et de la distanciation physique, il est interdit d’organiser des activités de groupe dans les musées comme une sortie scolaire par exemple.

Une nouvelle exposition

Les visiteurs qui se rendront au MRCN pourront observer la nouvelle exposition Maïna, les dessous du tournage qui met en vedette les photographies de Jacques Gélineau et Véronique Bancompagnie. L’exposition sera présentée du 10 février au 3 octobre 2021.

Maïna, les dessous du tournage a d’abord été présenté à Longue-Pointe-de-Mingan en 2014, puis à la Bibliothèque Louis-Ange-

Santerre en parallèle au Salon du Livre de la Côte-Nord en 2017. À noter que l’exposition sera bonifiée par des artéfacts sortis directement des collections du MRCN.

Jacques Gélineau nous amène avec ses photographies dans les coulisses du tournage du film Maïna réalisé par Michel Poulette qui a été inspiré par le roman du même nom de Dominique Demers. « Cette production a grandement influencé et impacté la petite municipalité de Longue-Pointe-de-Mingan, car plusieurs citoyens ont été embauchés pour le tournage. D’ailleurs, un grand nombre des Innus du village de Mingan ont pris part à cette aventure en y participant comme figurants. De plus, ils en ont financé la production en partie. », a déclaré Jacques Gélineau.

Un vernissage sera organisé lorsque les conditions liées à la pandémie seront favorables à la tenue d’une telle activité.

Le Musée régional de la Côte-Nord est ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et 13 h à 17 h, ainsi que le samedi et dimanche de 13 h à 17 h. De plus, il est possible d’avoir accès gratuitement au musée à chaque premier dimanche du mois.