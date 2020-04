Le musée de la Côte-Nord vient à vous

En raison de la situation exceptionnelle actuelle liée au COVID19, et par souci de limiter la propagation du virus, le Musée régional de la Côte-Nord et le Vieux-Poste de Sept-Îles ont suspendu leurs activités et demeurent fermés jusqu’à nouvel ordre. Mais les adeptes peuvent tout de même rester en contact virtuel.

Le Musée régional de la Côte-Nord (MRCN) reste en contact virtuel avec ses adeptes et tous les curieux qui sont à la recherche de pépites d’histoire, d’ethnologie, d’archéologie et de sciences naturelles durant cette période de distanciation physique. Il est désormais possible de profiter de ces moments de confinement pour explorer, apprendre et vous divertir via sa page Facebook et les actualités de son site Internet.

Depuis le 16 janvier 2020, des Objets d’expo tout droit sortis de ses salles d’expositions temporaires en cours et de sa fabuleuse exposition permanente Terres de sens : le grand voyage, sont publiés une fois par semaine.

À chaque début de mois (depuis février 2020), le Musée sort ses trésors des réserves : un objet de Collection prend la vedette. De plus, 10 objets 3D sélectionnés ont été mis en ligne récemment pouvant être admirés sous tous leurs angles. Prolongez votre plaisir en prenant le temps de les découvrir à votre rythme et vivez une expérience unique sur https://sketchfab.com/mrcn.

Vous pouvez retrouver le musée sur sa page Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/History-Museum/Mus%C3%A9e-r%C3%A9gional-de-la-C%C3%B4te-Nord-362637440498303/

Ou sur son site Internet : http://museeregionalcotenord.ca/