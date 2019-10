Le ministre Julien en tournée de consultation

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, était de passage à Sept-Îles ce lundi dans le cadre de la tournée de consultation pour l’élaboration du Plan d’électrification et de changements climatiques.

Une vingtaine de gens d’affaires ainsi que des représentants d’organismes et des élus de la Côte-Nord étaient rassemblés à l’hôtel Gouverneur afin de participer à un atelier de travail avec le ministre. Les participants ont pu lui faire part de leur vision et de leurs idées pour stimuler la croissance économique verte dans leur région, réduire les émissions de gaz à effet de serre et favoriser l’adaptation aux changements climatiques.

Rappelons que cette tournée régionale à laquelle participent aussi les ministres Pierre Fitzgibbon, Benoit Charette et Marie-Eve Proulx s’inscrit dans l’élaboration du Plan d’électrification et de changements climatiques dont le dévoilement doit être fait au début de 2020.

« C’est la cinquième région que je fais dans le cadre de cette consultation. Chaque région a ses spécificités. Il faut faire face aux changements climatiques, alors on a beaucoup parlé des défis d’adaptation, avec le Saint-Laurent, la protection des rives. Tout le volet industriel ici est très important avec les grandes industries qui sont de grandes émettrices, mais qui sont aussi très innovantes », a souligné M. Julien.

Viendront s’ajouter à cette tournée, en novembre prochain, les recommandations des cinq groupes de travail réunissant 75 experts et représentants d’organisations qui sont à l’œuvre depuis le mois de juin. Une consultation publique en ligne est en cours. Les personnes et les groupes intéressés à y participer ont jusqu’au 15 octobre 2019 pour déposer un mémoire.