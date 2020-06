Le ministre Julien en road trip sur la Côte-Nord

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec, aussi ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Jonatan Julien, a pris l’initiative de visiter la région qu’il représente en plus d’en faire la promotion via les réseaux sociaux.

« La Côte-Nord est une région qui gagne à être connue. Cette année, en raison de la pandémie, les Québécois devront prendre des vacances dans la province, alors j’ai décidé de les inviter à venir visiter les merveilleux attraits nord-côtiers », affirme M. Julien qui espère faire une petite différence pour le tourisme local.

Son road trip, à ses frais, a débuté le dimanche 21 juin alors qu’il quittait Québec pour Tadoussac. « J’ai commencé ma tournée par Tadoussac et je me suis rendu jusqu’à Sept-Iles. D’ici la mi-juillet, j’aimerais visiter la Minganie et la Basse-Côte-Nord », dévoile-t-il.

À chaque endroit visité, le ministre s’assure de diffuser des photos et vidéos des activités et attraits découverts. Chaque maire rencontré est invité à promouvoir sa municipalité dans une vidéo publiée sur la page Facebook et le compte Twitter de M. Julien. « Ce sont des milliers de personnes qui peuvent les voir », précise le ministre.

« Jusqu’à maintenant, c’est un beau gros trip. Je vis des aventures extraordinaires », commente Jonatan Julien en parlant de son passage au Centre d’interprétation des mammifères marins de Tadoussac, sa nuit dans les chalets d’Essipit, son excursion aux baleines à Mer et monde écotours aux Bergeronnes, sa visite au Centre d’interprétation des oiseaux de proie de Godbout et l’expérience d’un coucher dans une yourte à la Ferme Purmer de Sept-Îles.