Le jeune loup Mahomes contre le vieux renard Brady

Le grand moment de cette saison de pandémie dans la Ligue nationale de football (NFL) est enfin venu. Dimanche, les champions défendants, les Chiefs de Kansas City, affronteront les Buccaneers de Tampa Bay lors de la 55e présentation du Super Bowl. Dans le monde du football américain, on écrit l’édition du Super Bowl (SB) en chiffres romains. Ce sera donc le SB LV. On aime bien se prendre au sérieux dans la NFL…

Décortiquons les forces en présence. Les Chiefs sont en toute logique de retour en grande finale. Après une fiche de 14-2 en saison, l’équipe de Kansas City a remporté ses deux matchs en séries, pulvérisant les seuls autres prétendants sérieux à leur couronne de leur côté du tableau, les Bills de Buffalo, en finale de la Conférence Américaine.

Face à eux, les Buccaneers ont tout de même surpris bien du monde pour se rendre jusque-là. Détenteurs d’une fiche de 11-5 en saison régulière, ils ont signé la victoire à leurs trois matchs des séries, tous disputés sur la route, surprenant l’équipe classée numéro 1 dans la Conférence Nationale, les Packers de Green Bay.

Les deux formations présentent des attaques dévastatrices. Les Chiefs sont menés par le quart-arrière Patrick Mahomes, qui peut lancer des bombes en se déplaçant à gauche ou à droite, même quand on croit qu’il sera plaqué ou qu’il n’a aucune option. Sa ligne offensive et sa vitesse lui donnent l’occasion d’acheter du temps quand c’est nécessaire. Mahomes sera pendant encore longtemps un des meilleurs de sa profession dans le circuit.

Les cibles favorites de Mahomes sont l’ailier rapproché Travis Kelce, un solide gaillard dur à stopper lorsqu’il a le ballon en mains, et le véloce ailier espacé Tyreek Hill, un des joueurs les plus rapides de la NFL. Quand vient le temps d’utiliser un porteur de ballon, Kansas City est là aussi en voiture avec la recrue Clyde Edwards-Helaire, premier choix de l’équipe au dernier repêchage.

L’ultime vétéran

De l’autre côté, les Bucs sont conduits par nul autre que Tom Brady, qui ne laisse personne indifférent. On l’adore ou on le déteste, mais force est de reconnaître que malgré ses 43 ans, l’ex-leader des Patriots de la Nouvelle-Angleterre est encore incontournable. Le quart-arrière prendra part à son 10e Super Bowl en carrière, un match qu’il a déjà remporté 6 fois. Il s’agit là de deux records qui ne seront pas battus de sitôt.

Quand il utilise le jeu aérien, Brady peut compter sur Rob Gronkowski, un autre ancien des Patriots, qui est sorti de sa retraite pour jouer une dernière fois avec Brady, ainsi que sur les receveurs de passes Chris Godwin et Antonio Brown, un joueur au passé houleux qui tire profit de sa dernière chance. Au sol, les Buccaneers disposent du porteur de ballon Leonard Fournette, qui revit à Tampa Bay.

La défensive des deux clubs n’est pas à dédaigner. Sur la ligne défensive des Chiefs, des joueurs comme Alex Okafor et Chris Jones sont en mesure de mettre beaucoup de pression sur le quart-arrière adverse. Sur les jeux de passes, il faut se méfier du demi de sûreté Tyrann Mathieu.

Pour ce qui est de la défensive des Buccaneers, le quart-arrière adverse doit constamment garder un œil sur Ndamukong Suh et Jason Pierre-Paul, JPP pour les intimes (prononcez djé-pi-pi). Le solide secondeur Devin White en est un autre qui cause des maux de tête à l’attaque ennemie.

Un autre Québécois

L’an dernier, de nombreux Québécois s’étaient rangés derrière Kansas City en raison de la présence dans leurs rangs du joueur de ligne offensive Laurent Duvernay-Tardif. Toutefois, le garde n’y sera pas cette année, car il n’a pas joué cette saison, choisissant plutôt de pratiquer la médecine pour aider à combattre la pandémie de COVID-19 dans un CHSLD de la grande région de Montréal.

Il y aura néanmoins (peut-être) un joueur originaire du Québec à ce match ultime, soit Antony Auclair, ailier rapproché pour Tampa Bay. Quand il est sur le terrain, son rôle est surtout de faire du bloc pour ses coéquipiers. Dans la liste des ailiers rapprochés des Buccaneers, Gronkowski et Cameron Brate sont devant lui, mais l’apport d’Auclair à son club n’en est pas moins important. Il n’est toutefois pas certain que l’ancien du Rouge et Or de l’Université Laval soit en uniforme pour cette rencontre.

Fait à souligner, les Buccaneers vont devenir dimanche la toute première équipe de l’histoire de la NFL à disputer le Super Bowl dans son propre stade, le Raymond James Stadium. Il faut savoir que les villes hôtesses pour accueillir le SB sont déterminées quelques années à l’avance.

D’ailleurs, on sait déjà où aura lieu le Super Bowl en 2022 (Los Angeles), en 2023 (Glendale, Arizona) et en 2025 (Nouvelle-Orléans). Le lieu de la finale en 2024, le SB LVIII, reste à déterminer, mais Las Vegas est favorite pour l’instant.

En terminant, signalons que les Chiefs porteront leur maillot rouge pour ce SB LV, alors que les Buccaneers arboreront leur chandail blanc. Pour les superstitieux, rappelons que l’an dernier, Kansas City était en rouge lors de sa victoire au Super Bowl, tandis que Tampa Bay portait le blanc lors de ses deux derniers gains en séries en janvier dernier.

Alors souhaitons-nous tous un bon match, dans le confort de nos foyers respectifs, car n’oubliez pas que le couvre-feu sera toujours en vigueur!