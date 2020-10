Le Husky juvénile football récompensé par Forces AVENIR

L’édition 2019-2020 du Husky juvénile football de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles a été récompensée de la médaille de bronze de Forces Avenir comme projet engagé. Cet honneur est le fruit du travail d’équipe exemplaire qui aura conduit à une saison parfaite de six victoires, couronné par le titre de formation championne de la Ligue RSEQ du Saguenay-Lac-Saint-Jean à l’automne 2019.

L’édition 2019 du Husky juvénile a été décrite comme très spéciale et mémorable aux dires des entraîneurs, des joueurs passionnés et imprégnés de leur sport, engagés dans un projet commun, démontrant la force du dépassement et de l’unité.