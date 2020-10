Le Husky jouera… contre lui

Le Husky juvénile football de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles n’aura finalement pas de saison automnale au sein de la Ligue du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le pays des bleuets devrait passer au rouge dans les prochains jours et son Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) a annoncé le 20 octobre la suspension des activités pour l’ensemble des disciplines sportives de sa région au minimum jusqu’au 16 novembre. Ce n’est cependant pas pleinement perdu pour la troupe de l’entraîneur Danny Leclerc.

La formation septilienne disputera deux matchs intra-équipe. L’équipe des bleus et celle des ors s’affronteront pour un premier duel ce dimanche 25 octobre, dès 13h30, au terrain synthétique du Cégep de Sept-Îles.

« On pourra faire vivre des matchs aux joueurs, avec des arbitres et des chaîneurs », a mentionné l’entraîneur-chef et coordonnateur du programme. Joueurs et entraîneurs seront donc divisés en deux pour l’occasion.

Coach Leclerc a salué le comportement de ses étudiants-athlètes depuis le début des entraînements. « Leur attitude est extraordinaire. Ils sont sérieux dans le processus et c’est de bonne guerre, car les apprentissages se poursuivent », a-t-il confié en entrevue.

Les joueurs du Husky auront un autre match intra-équipe le 31 octobre au même endroit. Dans le respect des mesures sanitaires, les dirigeants de la formation de football de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai demandent à ce qu’il n’y ait que les parents des jeunes comme spectateurs pour les deux affrontements.

Saison printanière?

Les responsables du RSEQ Saguenay-Lac-Saint-Jean sont à étudier la possibilité d’une saison de football au printemps pour les équipes du benjamin et du juvénile.

Le Husky amorcera d’ailleurs le recrutement pour sa formation benjamine vers la fin novembre, lançant ainsi l’invitation à ceux de secondaire 1 pour compléter son édition 2020-2021. « On va les préparer avant les Fêtes pour qu’ils connaissent notamment le langage du football », a conclu Danny Leclerc.