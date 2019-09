Le Husky football ouvre sa saison

Plus qu’une pratique avant que le Husky football de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles retrouve un adversaire devant lui. Les formations benjamine et juvénile ouvriront leur saison 2019 au sein de la Ligue du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à la maison, le 14 septembre, avec la visite des Alliés de La Baie.

Les joueurs des deux équipes ont foulé le terrain avant la rentrée des classes. Ils ont été en camp le weekend des 24 et 25 août.

Tout se déroule bien en préparation de la nouvelle saison. Le Husky présentera une jeune équipe dans le benjamin. Celle juvénile veut poursuivre sur la conquête de l’édition 2018.

« Dans le benjamin, on a seulement neuf vétérans de retour sur les 37 joueurs de l’équipe », a mentionné le coordonnateur du programme football de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai et entraîneur-chef, Danny Leclerc. « On s’attend à être la plus jeune équipe de la ligue. Les gars sont là pour prendre de l’expérience, se donner de l’assurance et prendre confiance ».

Le coach est ravi de la progression de ses benjamins lors des entraînements. « Ils comprennent les fondamentaux et ils ont une bonne lecture du jeu. Ils sont là pour les bonnes choses ».

Juvénile assoiffé

La formation juvénile du Husky possède une belle profondeur, comptant 40 joueurs dans son effectif.

L’édition 2019 veut suivre les traces de celle de l’an dernier qui avait été sacrée championne de la Ligue du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« Les joueurs sont motivés et confiants. On sent qu’ils veulent aller au bout de la saison. Ils ne veulent pas moins que l’an passé. Ce qu’on leur demande, c’est de donner tout ce qu’ils ont, et ça se reflète déjà lors des pratiques », a indiqué Coach Leclerc.

C’est le 14 septembre avec la visite des Alliés de l’école secondaire des Grandes-Marées de La Baie que le personnel d’entraîneurs aura une idée de ce qui se retrouve dans le camp adverse.