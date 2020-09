Le Husky football juvénile jouera sur la route

Si la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean demeurent au vert et que la situation de la COVID-19 n’est pas préoccupante dans les écoles de la Ligue de football juvénile du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Husky football de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles disputera sa première de quatre rencontres de la saison, le 17 octobre prochain.

La troupe de l’entraîneur-chef et coordonnateur du programme, Danny Leclerc, jouera toutes ses parties à Chicoutimi, sur le terrain de l’école secondaire Charles-Gravel. Le début de la saison a été reporté d’une semaine afin de laisser plus de temps aux équipes pour les pratiques et aussi s’acclimater aux mesures en place.

Le Husky entamera son calendrier face à la formation hôte, celles des Cyclones. Il retournera dans le feu de l’action la journée de l’Halloween, le 31 octobre, pour affronter les Alliés de l’école secondaire des Grandes-Marées de La Baie. Le 7 novembre, les Septiliens se mesureront aux Centurions de la polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien et le 14 aux Faucons de la polyvalente la Porte-du-Nord de Chibougamau. L’équipe en tête du classement au terme de la saison sera sacrée championne.

Le coordonnateur du programme du Husky football a demandé à ce que les parties de son club soient disputées le samedi dès 14 h. L’équipe partira tôt le matin pour le Saguenay et reviendra à la maison après le match, après une randonnée de quelque six, sept heures.

Les parents des joueurs du Husky pourront assister aux matchs au Saguenay, mais ils devront respecter les règles de distanciation physique et le port du masque. Il est même conseillé qu’ils regardent les parties installés dans leur véhicule. Ils ne pourront en aucun moment aller sur le terrain. Les mesures en place seront celles de la Ville de Saguenay et de la Santé publique de cette région.

Quant aux joueurs, ils devront respecter la distanciation physique sur les lignes de côtés et porter le masque.

L’édition 2020-2021 du Husky juvénile, qui comprend 32 joueurs, dont quelques-uns qui effectuent un retour au football et d’autres affichent le statut de recrues, a entrepris sa préparation en vue du calendrier avec un premier entraînement le 24 septembre au terrain synthétique. En raison des règles sanitaires, chacun des joueurs a apporté son équipement à son domicile. L’équipe n’a pas accès à son vestiaire.

Pour ce qui est du dossier de l’éclairage du terrain derrière les deux écoles secondaires de la rue Comeau, le tout sera installé au printemps prochain.

Benjamin

Les benjamins ne sont pas en reste même si leur saison est prévue au printemps. Le personnel entraîneur doit rencontrer cette semaine ceux de l’édition de l’an dernier qui sont à l’école Jean-du-Nord.

Il fera de même avec ceux de secondaire 1 qui sont intéressés à se joindre à l’équipe pour, par la suite, amorcer la préparation avec des pratiques.