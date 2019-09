Le Husky football entre les mains du Dr Coulombe

Les joueurs du Husky football de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles sont entrent bonnes mains en ce qui touche la gestion des commotions cérébrales. Encore cette année, ils sont suivis par le chiropraticien Marco Coulombe.

Dr Coulombe fait équipe avec le Husky depuis 2012. Avant chaque début de saison, il fait passer une série de tests aux joueurs, notamment de saccade et d’anti-saccade, de convergence visuelle et de réflexe optocinétique.

Le chiropraticien soutient que les commotions cérébrales sont plus fréquentes dans les autres sports et que le football ne vient pas en tête de liste. De plus, il rappelle que le repos dans le noir pour les personnes victimes d’une commotion cérébrale n’est pas recommandé.

Son apport au programme football du Husky apporte également une assurance, une sécurité auprès des parents.

« Les parents se sentent en sécurité et le football est associé à la réussite académique et la façon de faire l’analyse des commotions a changé », mentionne Marco Coulombe, qui a suivi plusieurs formations, entre autres avec le Dr Frederick Carrick, le fondateur de la neurologie chiropratique et qui a notamment traité Sidney Crosby au début des années 2010.

Depuis quelques années, la réhabilitation vestibulo-oculaire développée par Dr Carrick a été adoptée par les ergothérapeutes et physiothérapeutes traitant les commotions cérébrales. Avec l’expérience acquise par le chiropraticien Marco Coulombe depuis 2012, le programme de gestion des commotions chez le Husky football a atteint un niveau digne d’une équipe professionnelle.