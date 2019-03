Le hockeyeur qui a frappé l’arbitre est suspendu à vie

Le joueur de hockey qui a frappé un arbitre samedi à Havre-Saint-Pierre est suspendu à vie du Tournoi Harold Cyr Olympique 50.

Le joueur en question est Nico Cyr, 45 ans, de Havre-Saint-Pierre.

Dans une vidéo faisant le tour des médias sociaux, on voit le joueur parler une quinzaine de secondes avec un arbitre avant de lui décocher une solide droite au visage.

L’arbitre, visiblement surpris (il avait les mains sur les hanches), tombe à la renverse et met plusieurs secondes à se relever. Son identité n’a pas été dévoilée.

«Les membres du comité organisateur du tournoi dénoncent tout geste de violence et n’endossent aucunement de tels agissements», a déclaré par communiqué le président du tournoi, Bill Cyr (il n’y aurait aucun lien de parenté avec le joueur concerné).

«Le but de notre tournoi est une rencontre amicale entres joueurs de hockey de différentes catégories dans le but de s’amuser et de fraterniser», ajoute-t-il.

La Sûreté du Québec confirme qu’une enquête a été ouverte suite à l’incident, mais ne peut donner davantage d’informations pour des raisons de confidentialité.