Le Hill-Climb 2019 attire les foules

Il ne fait aucun doute! L’édition 2019 du Hill-Climb Côte-Nord à la Station récréotouristique Gallix a été un véritable succès dimanche.

Ils ont été nombreux à assister aux prouesses des adeptes de sensations fortes, les motoneigistes qui tentaient l’ascension de la Suicide. L’événement, en partenariat avec Atelier Laforge, a connu un achalandage de 1 200 personnes sur le site.

«Il faut remonter à une dizaine d’années, et à la première édition du Hill-Climb pour retrouver un tel achalandage à la Station récréotouristique Gallix», indique le directeur logistique, Julien Picherit.

Pour une première fois en huit éditions, une femme était aux commandes de son engin. La Baie-Comoise Karine Tremblay n’a pas à rougir de sa performance. «Elle a prouvé à tous qu’elle méritait sa place, et a manqué de peu la participation à la deuxième ronde de qualification», indique Andrew Choinière, responsable marketing chez Atelier Laforge, associé au Hill-Climb.

Le Saguenay au sommet

Le grand gagnant du Hill-Climb 2019, le plus rapide à amener sa motoneige au sommet de la Suicide, a été le Saguenéen Marco Houde avec un chrono de 14,29 secondes, suivi par Raphaël Boily de La Baie. Le Septilien Bobby Blanchette complète le top 3. Une quarantaine de coureurs étaient de la compétition, 37 dans la catégorie «compétition» et six dans celle «vintage».

L’histoire du Hill-Climb

La direction de la Station Gallix avait mis sur pied le Hill-Climb dans le but d’en faire une fête de la motoneige et d’instaurer un événement hivernal sur la Côte-Nord regroupant amateurs de motoneiges, de sensations fortes et de sports d’hiver.

«L’implication de tous les acteurs locaux du marché de la motoneige est l’un des éléments clés du succès populaire de cette édition. Tous les bénéfices de l’événement sont reversés à la Station récréotouristique Gallix ainsi qu’à la Patrouille canadienne de ski Zone Sept-Îles», mentionne M. Picherit.

Plus de photos de l’événement sur Facebook.