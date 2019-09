Le Groupe Industries Fournier s’installe à Sept-Îles

Le Groupe Industries Fournier, une entreprise originaire de Thedford Mines, ouvre un bureau d’affaires à Sept-Îles. Déjà présent sur la Côte-Nord, le groupe y aura désormais une présence permanente.

La nouvelle place d’affaires relèvera directement de la division Fournier Construction Industrielle inc., basée à Trois-Rivières. L’entreprise espère ainsi maximiser ses relations d’affaires avec ses clients sur la Côte-Nord.

« Le Groupe Industrie Fournier est présent sur la Côte-Nord depuis de nombreuses années et encore dernièrement, les derniers projets réalisés localement nous ont convaincus du riche potentiel économique de la région tout comme la nécessité de nous y installer. De fait, les liens établis de proximité et de réseautage avec les ressources locales revêtent toute leur importance lorsqu’il s’agit de mandats complexes nécessitant des services diversifiés et spécialisés, que ce soit à petite ou à grande échelle », a affirmé le président et chef de la direction du groupe, Harold Roy.

« Les grands donneurs d’ordre souhaitent maximiser les retombées économiques locales de leurs projets. Nous sommes très sensibles à cette réalité et nous partageons cette vision. En misant sur une base d’affaires locale plus forte et plus encrée, nous serons à même d’offrir des services intégrés encore plus agiles, efficaces et rapides. Comme maître d’œuvre de projets, nous ferons davantage appel aux entrepreneurs locaux expérimentés qui connaissent bien le terrain », a lancé David Garceau, directeur général de Fournier Construction Industrielle à Trois-Rivières.

Martin Dupont assurera le poste de directeur des projets – région Côte-Nord pour le Groupe. Il aura comme mandat de déployer la présence de l’entreprise dans la région. M. Dupont cumule plus de 25 ans d’expérience majoritairement en entretien et construction, dans l’industrie de la transformation du minerai de fer, de la pâte à papier et autres.

Plus de détails à venir.